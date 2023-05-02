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Рассалов Михаил Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рассалов
Имя
Михаил
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
14 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
8139. РАССАЛОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 37 л., Осинск, у., Бымовск. в. и з. Пермск. Губсуд. Ст. ст. 140-6, 180-а, лиш. св. 1 г. 9 м. 24 д. Исп. 14 сент. 923.

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