Рассалов Михаил Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рассалов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 14 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8139. РАССАЛОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 37 л., Осинск, у., Бымовск. в. и з. Пермск. Губсуд. Ст. ст. 140-6, 180-а, лиш. св. 1 г. 9 м. 24 д. Исп. 14 сент. 923.
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