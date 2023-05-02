Фельдман Ицка Абрамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фельдман
- Имя
- Ицка
- Отчество
- Абрамов
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140495. ФЕЛЬДМАНЪ, ИЦКА (ИСААКЪ) Абрамовъ (онъ же Фельманъ). Мщ. г. Острога, 21 г., рд. въ г. Одессѣ; — М. С. 15 уч. г. Одессы 14 Окт. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 14 Окт. 909. | 908 154161 169 М. | 903 74310 170 М. | 902 84107 169 М.
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