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Фельдман Ицка Абрамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фельдман
Имя
Ицка
Отчество
Абрамов
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
Источник
Скан
Оригинальная запись
140495. ФЕЛЬДМАНЪ, ИЦКА (ИСААКЪ) Абрамовъ (онъ же Фельманъ). Мщ. г. Острога, 21 г., рд. въ г. Одессѣ; — М. С. 15 уч. г. Одессы 14 Окт. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 14 Окт. 909. | 908 154161 169 М. | 903 74310 170 М. | 902 84107 169 М.

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