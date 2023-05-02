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Горчаков Георгий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горчаков
Имя
Георгий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
23 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
1746. Горчаков Георгий Васильевич, 17 л., Тульск. у., Зайцевск. в., д. Егорьевки. Тульск. Г. С. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. 4 м. П. в. з. с. 23/І—26.

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