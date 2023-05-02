Кириллов Григорий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кириллов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5888. КИРИЛЛОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 44 л., Татарск. у., Вознесенск. в., д. Игнатьевой, Н. С. 4 уч. Татарск. у., Ст. 107, пор. пр. 3 г., Исп. 11 апр. 923.
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