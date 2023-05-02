Кревин Майга
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кревин
- Имя
- Майга
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32716. КРЕВИНЪ, МАЙГА (МАРІЯ) (ИВАнова). К. Гробинск. у., Прекульнск. в., 21 г., рд. въ г. Гробинѣ; — Либав. О. С. (въ 5 р.), 114, 2 п. 134, 135, 9 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 5 Апр. 905. | 903 64355 1655 У. | 900 40297 169 М. | 901 60649 1635 У. | 99 3804 169 М., гдѣ уѣздъ показ. исправ.
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