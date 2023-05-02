Юстус Карл Готфридович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юстус
- Имя
- Карл
- Отчество
- Готфридович
- Дата исполнения приговора
- 12 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 264
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8449. ЮСТУС, КАРЛ ГОТФРИДОВИЧ, 32 л. Гр. Екатериненштадтск. у., д. Звоноровлух; - Н. С. 1 уч. г. Екатериненштадтск. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 12 нояб. 919.
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