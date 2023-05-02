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Теньков Яков Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Теньков
Имя
Яков
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 457
Источник
Скан
Оригинальная запись
154326. ТЕНЬКОВЪ, ЯКОВЪ ЕФИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Оренбурга, 50 л., рд. въ в. и с. Сорочинскомъ, Бузулукск. у.; — М. С. 2 уч. Актюбинск. у. 13 Окт. 909, 172 М. (пок. Крад.), тюр. 4 м. Исп. 27 Окт. 909. | 908 153062 169 М. | 99 105252 1 ч. 1655 У. | 903 8304 1654¹ У. | 96 6587 170 М.

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