Волович Иван Ипполипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волович
- Имя
- Иван
- Отчество
- Ипполипов
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45843. ВОЛОВИЧЪ, ИВАНЪ ИППОЛИПОВЪ. Сс.-посел. Канск. у., в. и с. Рождественскаго, 38 л., рд. въ г. Вилкомірѣ; — М. С. 4 уч. Нижнеудин. у. (во 2 р.), 1 п. 177 М., тюр. 6 м. Исп. 24 Мая 905. | 93 95973 1641 У.
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