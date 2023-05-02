Волович Иван Ипполипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолович Иван Ипполипов

Волович Иван Ипполипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волович
Имя
Иван
Отчество
Ипполипов
Дата исполнения приговора
24 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
Источник
Скан
Оригинальная запись
45843. ВОЛОВИЧЪ, ИВАНЪ ИППОЛИПОВЪ. Сс.-посел. Канск. у., в. и с. Рождественскаго, 38 л., рд. въ г. Вилкомірѣ; — М. С. 4 уч. Нижнеудин. у. (во 2 р.), 1 п. 177 М., тюр. 6 м. Исп. 24 Мая 905. | 93 95973 1641 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close