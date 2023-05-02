Раггис Карл Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Раггис
- Имя
- Карл
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 332
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39309. РАггисъ, карлъ Ивановъ (онъ же Рагго и Радзинъ). Лиш. ос. пр. изъ м. Тальсен. у., Стенденск. в., 36 л.; — Либавск. О. С., 4 п. 134, 135, 149, 152, 1 и 3 ч. 1654¹ и 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 68166, арест. отд. 3 г. Исп. 15 Дек. 907. | 902 83114 1654¹ У. | 95 21052 170 М. | 99 102612 1654¹ У. | 94 21820 170¹ М.
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