Кореньков Василий Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кореньков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95181. КОРЕНЬКОВЪ, ВАСИЛІЙ ЕГОровъ, 40 л. К. Спасск. у., Ачадовск. в., с. Булдыгина; — З. Н. 2 уч. Спасск. у., Тамбов. г., 31 Янв. 911, 154 и 169 М., по сов. съ приг. З. Н. 1 уч. Спасск. у. отъ 22 Дек. 910 г. (154 М., тюр. 3 м.), тюр. 6 м. Исп. 31 Мая 911. | 910 103010 158¹ У. | 908 72227 169 М.
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