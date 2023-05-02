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Львов Иван Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Львов
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
18 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8359. ЛЬВОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 37 л., Калужск. у., Тихоновск. в., д. Сабельниково. В. Т. б. Петроградск. окр. Ст. 116, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 18 июня 923.

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