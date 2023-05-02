Домагала Войцех Юзефов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Домагала
- Имя
- Войцех
- Отчество
- Юзефов
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 31359. ДОМАГАЛА, ВОЙЦѢХЪ ЮЗЕФОВЪ. К. Сѣрадзск. у., д. Малой-Харлупы, 33 л.; — Петроков. О. С. (въ о р.), 16, 1 п. 170¹ и 172 М., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 40907, и сего С. отъ 21 Іюня 904 г., тюр. 8 м. Исп. 1 Нояб., счит. ср. съ 20 Марта 904. | 99 26442 172 М. | 95 77118 176 М. | 98 68939 169 М. | 94 78024 169 М.
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