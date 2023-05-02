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Парфенов Петр Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Парфенов
Имя
Петр
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
29 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7476. ПАРФЕНОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ, 26 л., Муромск у., Кавардицк. в., д Большево Рязанок. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «з», 184 ч 2, лиш св. 5 л. и пор. пр 3 г. Исп. 29 июня 923

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