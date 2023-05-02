Чернов Маркел Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернов
- Имя
- Маркел
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7989. ЧЕРНОВ, МАРКЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, 26 л., Гр. Ардатовск. у., Тильзинск. в., д. Моренки,; Н. С. Ардатовск. у., Нанесен. смертельн. побоев, лиш. св. 2 г., Исп. 2 мая 919.
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