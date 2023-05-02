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Дудкин Никита Галактионов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дудкин
Имя
Никита
Отчество
Галактионов
Дата исполнения приговора
12 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 79
Источник
Скан
Оригинальная запись
31415. ДУДКИНЪ, НИКИТА ГАЛАКТІОновъ. К. изъ адм.-сс. Каинск. у., Кыштовск. в., д. Ново-Карбалыкской, 38 л., рд. Моршан. у., въ в. и с. Куликовскомъ; — Томск. О. С. (въ 5 р.), 148 и 1 ч. 1653 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 12 Марта 905. | 902 63256 170¹ М. | 96 85688 1647 У. и Воин. У. | 86 14775 1647 У. | 84 3178 170 М.

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