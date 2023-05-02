Томашевский Генрих Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Томашевский
- Имя
- Генрих
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 407
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140052. ТОМАШЕВСКІЙ, ГЕНРИХЪ Яновъ. К. Варшав. у., гм. Чисте, д. Воли, 14 л., рд. въ г. Вартанѣ; — Гм. С. 4 окр. Варшав. у., 16 Сент. 909, 11 и 169 М., подъ отвѣтствен. надз. матери. Исп. 19 Сент. 909.
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