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Барышников Иван Емельянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барышников
Имя
Иван
Отчество
Емельянов
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
129906. БАРЫШНИКОВЪ, ИВАНЪ Емельяновъ. К. Наровчат. у., Коциловск. в., д. Малаго-Колояра, 16 л.; — З. Н. 4 уч. Наровчатск. у. 24 Іюня 909, 172 М, (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 12 Окт. 909.

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