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Кондаков Василий Вячеславович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кондаков
Имя
Василий
Отчество
Вячеславович
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
6352. КОНДАКОВ ВАСИЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 27 л., Тотемск. у., Стрелецк. в., д. Михеево, В. Т. Триб. Московск. Окр., Ст. 180 п. «д», лиш. св. и пор. пр. 3 г., Исп. 12 ноября 923.

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