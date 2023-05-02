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Пукальская Анастасия Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пукальская
Имя
Анастасия
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
8039. ПУКАЛЬСКАЯ АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА, 35 л., Детскосельск. у., Рождественск. в. Н. С. по делам о самог. б. г. Петрограда. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 18 сент. 923.

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