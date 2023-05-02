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Макаров Василий Артемьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаров
Имя
Василий
Отчество
Артемьевич
Дата исполнения приговора
16 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
8511. МАКАРОВ ВАСИЛИЙ АРТЕМЬЕВИЧ, 33 л., Канск. у., Красноярск. в, д. Большие-Кулаки. Н. С. 17 уч. Нерчинск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 16 авг. 923.

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