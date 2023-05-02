Замятин Константин Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Замятин
- Имя
- Константин
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46839. ЗАМЯТИНЪ, КОНСТАНТИНЪ ИВАновъ. К. Красноярск. у., Заледѣевск. в., д. Замятиной, 28 л.; — Красноярск. О. С., 134, 155, 149, 377 и 378 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м., а по Выс. повел., тюр. 3 м., безъ лиш. пр. Исп. 2 Іюня 905.
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