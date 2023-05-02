Климов Алексей Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Климов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 05 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6005. КЛИМОВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 23 л., Моршанск. у., Самодуровск. в. и с., Н. С. 13 уч. Моршанск. у., Ст. 130, лиш. св. 2 г., Исп. 5 авг. 923.
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