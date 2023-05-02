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Климов Алексей Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Климов
Имя
Алексей
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
05 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
6005. КЛИМОВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 23 л., Моршанск. у., Самодуровск. в. и с., Н. С. 13 уч. Моршанск. у., Ст. 130, лиш. св. 2 г., Исп. 5 авг. 923.

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