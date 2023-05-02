Янковский Александр Владиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Янковский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Владиславов
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 293
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37208. ЯНКОВСКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ ВЛАдиславовъ. К. Остров. у., гм. Каменчикъ-Велькій, д. Багуты, 22 л.; — Варшав. О. С. (въ 3 р.), 114, 134, 135, 9 и 2 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 8 Янв. 905. | 903 37549 169 М., гдѣ свѣд. о сосл. и мѣстѣ прип. невѣрны. | 902 71843 169 М.
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