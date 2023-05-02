Мухин Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухин Александр Дмитриевич

Мухин Александр Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мухин
Имя
Александр
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
17413. МУХИН, АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, 25 л. Гр. Костромск. у., Шунгенск. в., д. Тепры; — Н. С. 8 уч. Костромск. у. Кража, лиш. св. 1½ г. по амн. от нак. освоб.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close