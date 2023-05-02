Смирнов Кузьма
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнов
- Имя
- Кузьма
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28900. СМИРНОВ, КУЗЬМА, 27 л. Гр. Тихгинск. у., Большегорск. в., д. Дороховой; — П. С. 25 стр. б-на жел. дор. обор. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 16 д. пр. з. Исп. 2 марта 920.
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