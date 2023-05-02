Барановская Аполлония Петрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барановская
- Имя
- Аполлония
- Отчество
- Петрова
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129844. БАРАНОВСКАЯ, АПОЛЛОНІЯ (ЮзеФа) Петрова. Мщ. г. Полоцка, 30 л., рд. въ г. Вильнѣ; — М. С. 2 уч. Газенп.-Гробинск. окр. 9 Окт. 909, 199 и 7 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 24 Окт. 909.
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