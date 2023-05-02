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Антонова Вера Антоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонова
Имя
Вера
Отчество
Антоновна
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
281. АНТОНОВА, ВЕРА АНТОНОВНА, 18 л. Гр. Лужск. у., Красногорск. в., д. Вичина; — Н. С. 6 отд. 2 Гор. р-на г. Петрограда. Прин. раб. 6 м. Исп. 18 окт. 919.

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