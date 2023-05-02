— Федор Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Федор
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 149
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 146132. ЗАХАРОВЪ, ФЕДОРЪ (безъ фам.). Лиш. ос. пр. изъ к. Новгородск. у., Любанск. в., д. Чудскаго Бора. 29 л.; — Тверск. О. С. 6 Окт. 909, 114, 149, 152, 977, 9 и 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 90368, арест. отд. 4 г. Исп. 4 Нояб., счит. ср. съ 16 Апр. 909. | 902 43693 1655 У. | 96 35329 169 М. | 98 49295 1655 У. | 95 56483 169 М | 97 41805 1655 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.