Анисимов Федор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимов Федор Тимофеевич

Анисимов Федор Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Анисимов
Имя
Федор
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
29 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
250. АНИСИМОВ, ФЕДОР ТИМОФЕЕВИЧ, 16 л. Гр. Собенсск. у., Сонск. в.; — Н. С. 6 отд. 1 гор. р-на г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 29 авг. 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.