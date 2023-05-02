Кортуа Чай Софонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кортуа
- Имя
- Чай
- Отчество
- Софонов
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 121
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32584. КОРТУА, ЧАЙ (САНДРО И АМФОлогъ) Софоновъ (Сосрановъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Зугдид. у., с. Абастумани, 30 л.; — Тифлисск. С. П. (во 2 р.), 134, 135, 1629 и 1652 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 11 Апр. 905. | 904 14736 294 У.
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