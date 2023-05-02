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Баранков Иван Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранков
Имя
Иван
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
45107. БАРАНКОВЪ, ИВАНЪ ЕГОРОВЪ. К. Богородск. у., Зуевск. н., с. Нестерова. 29 л.; — Москов. О. С., 2 и 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 30 Мая 905.

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