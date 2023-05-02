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Еремеев Павел Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Еремеев
Имя
Павел
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
21 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
4430. ЕРЕМЕЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, 31 г., Солигалинск. у., Плещеевск. в., д. Ангушевой. Костромск. Губсуд. Ст. ст. 204, 205, 207 ч. 2 и 220, лиш. св. 3 г. Исп. 21 июня 923.

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