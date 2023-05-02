Тыльский Антон Юзефов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тыльский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Юзефов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 414
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140236. ТЫЛЬСКІЙ, АНТОНЪ (АЛЕКСАНДРЪ) Юзефовъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы, 33 л.; — Варшав. О. С. 23 Сент. 909, 134, 135, 13, 2 п. 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 31 Окт. 909. | 905 58227 1655 У. | 904 18657 1654 У. | 903 8537 1647 У. | 97 65381 170 М. | 97 14132 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.