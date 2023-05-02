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Зюбин Антон Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зюбин
Имя
Антон
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 96
Источник
Скан
Оригинальная запись
46948. ЗЮБИНЪ, АНТОНЪ СЕРГѢЕВЪ. К. Балашов. у., в. и сл. Самойловки, 34 л.; — Саратов. О. С., 13 и 170¹ М., въ силу Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 21 Мая 905.

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