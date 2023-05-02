Ляптовщик Игнатий Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ляптовщик
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 04 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16904. ЛЯПТОВЩИК, ИГНАТИЙ НИКОЛАЕВИЧ. Гр. Дисненск. у., Прозаводск. в., д. Бузыльщик; — Н. С. 2 отд. Невск. р. г. Петрограда. Подлог, лиш. св. 6 м. Исп. 4 янв. 920.
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