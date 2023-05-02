Пархоменко Михаил Михеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пархоменко
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Михеевич
- Дата исполнения приговора
- 06 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 211
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7481. ПАРХОМЕНКО МИХАИЛ МИХЕЕВИЧ, 24 л., Запорожск у., Вознесенск. в. и с В Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 8 л. и пор. пр 3 г Исп. 6 дек. 923.
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