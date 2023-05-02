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Пархоменко Михаил Михеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пархоменко
Имя
Михаил
Отчество
Михеевич
Дата исполнения приговора
06 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7481. ПАРХОМЕНКО МИХАИЛ МИХЕЕВИЧ, 24 л., Запорожск у., Вознесенск. в. и с В Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 8 л. и пор. пр 3 г Исп. 6 дек. 923.

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