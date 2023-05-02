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Скрыльников Григорий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скрыльников
Имя
Григорий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 322
Источник
Скан
Оригинальная запись
11909. Скрыльников Григорий Петрович, 45 л., Воронежск. у., Землянск. в., хутора Головище. Орловск. Губсуд. Ст. 180 п. п. "б", "ж", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 27 окт. 926.

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