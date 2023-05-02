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Еремеев Павел Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Еремеев
Имя
Павел
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
09 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
4429. ЕРЕМЕЕВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, 19 л., Богородицк. у., Иевлевск. в., д. Горки. И. С. 2 уч. Богородицк. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 9 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 9 февр. 923.

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