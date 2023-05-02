Бялы Андрей Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бялы
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45597. БЯЛЫ, АНДРЕЙ ФРАНЦЕВЪ. К. Пинчов. у., гм. Чарнычинъ с. Опатковички, 21 г.; — Бѣлецк. О. С., 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1485 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 40 дн. Исп. 17 Іюня 905.
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