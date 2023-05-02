Колесников Тимофей Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колесников
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 10 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6248. КОЛЕСНИКОВ ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 19 л., г. Ейска, Н. С. 1 уч. Ейск. у., Ст. ст. 180 п. «б» и 220, лиш. св. 2 г., Исп. 10 авг. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.