Швырев Иван Евграфович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Швырев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Евграфович
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 369
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13608. Швырев Иван Евграфович, 44 л., рд. в Могилевск. г., Черыновск. в. Сибирск. Крайсуд. Ст. ст. 108, 2 ч. 113, лиш. св. 6 л. П. в. з. с. 19 сент. 926. Наст. приг. поглощен приг. того же суда, вст. в зак. силу 18 янв. 926.
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