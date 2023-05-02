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Швырев Иван Евграфович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Швырев
Имя
Иван
Отчество
Евграфович
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 369
Источник
Скан
Оригинальная запись
13608. Швырев Иван Евграфович, 44 л., рд. в Могилевск. г., Черыновск. в. Сибирск. Крайсуд. Ст. ст. 108, 2 ч. 113, лиш. св. 6 л. П. в. з. с. 19 сент. 926. Наст. приг. поглощен приг. того же суда, вст. в зак. силу 18 янв. 926.

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