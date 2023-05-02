Бокша Андрей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бокша
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45340. БОКША, АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Бѣлецк. у., Кишкаренск. в., с. Нападенъ. 24 л.; — У. Чл. О. С., по Бѣлецк. у., 14², 16 и 170¹ М., тюр. 9 м. Исп. 28 Мая 905.
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