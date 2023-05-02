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Путилов Павел Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Путилов
Имя
Павел
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
28 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
18469. ПУТИЛОВ, ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ, 20 л. Гр. Пермск. у., Добрянск. в. и з.; — Н. С. 12 уч. Пермск. у. Убийство, лиш. св. 5 л. Исп. 28 апр. 920.

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