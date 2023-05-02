Арзамасцева Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрзамасцева Александра Васильевна

Арзамасцева Александра Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арзамасцева
Имя
Александра
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
18 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
975. Арзамасцева Александра Васильевна, 35 л., г. Оренбурга. Н. С. Деж. кам. г. Оренбурга. Ст. 1406, лиш. св. 1 год и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 18 мар. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close