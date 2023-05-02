Арзамасцева Александра Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арзамасцева
- Имя
- Александра
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 18 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 975. Арзамасцева Александра Васильевна, 35 л., г. Оренбурга. Н. С. Деж. кам. г. Оренбурга. Ст. 1406, лиш. св. 1 год и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 18 мар. 926.
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