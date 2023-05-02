Мивев Артемий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мивев
- Имя
- Артемий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 18 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26609. МИВЕВ, АРТЕМИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 26 л. Гр. Чердынск. у., Гаинск. в., д. Влупьи; — Н. С. 3 уч. Чердынск. у. Убийство, лиш. св. 5 л., с зач. 2 м. и 13 д. пр. з. Исп. 18 июля 920.
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