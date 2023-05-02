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Корсаков Ефим Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корсаков
Имя
Ефим
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
18 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
6660. КОРСАКОВ ЕФИМ ИВАНОВИЧ. 37 л., Серпуховск. у., Алексеевск. в., д. Скрябовой, Н. С. Сокольническ. р. г. Москвы, Ст. 140, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л., Исп. 18 июня 923.

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