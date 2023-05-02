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Кислов Александр Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кислов
Имя
Александр
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
03 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
4314. КИСЛОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, 18 л., Иркутск. г., б. Верхоленск. у., Тутурск. в. д. Воробьевой. Иркутск. Губсуд. Ст. 169, лиш. св. 5 ½ л. и пор пр. 5 л. П. в. з. с. 3/ІѴ—24.

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