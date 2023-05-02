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Будаговский Сергей Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Будаговский
Имя
Сергей
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
130370. БУДАГОВсКІЙ, СЕРГѢЙ АЛЕксѣевъ. К. Мценск. у., Чахинск. в., с. Подбѣлевца, 19 л.; — У. Чл. О. С. по Мценск. у. 5 Сент. 909, 1, 4 и 6 п. 13, 3 п. 170¹ и 1 п. 171 М., тюр. 3 м. Исп. 25 Сент. 909.

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