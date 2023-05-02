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Дурит Иван Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дурит
Имя
Иван
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
16 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
Источник
Скан
Оригинальная запись
46614. ДУРИТЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. Венденск. у., Лезерск. в., 18 л., рд. т. же у., въ Озольск. в.; — Венд.-Валкск. С. М. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 16 Іюня 905.

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