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Перстнев Евлампий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Перстнев
Имя
Евлампий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 271
Источник
Скан
Оригинальная запись
10031. Перстнев Евлампий Федорович, 31 г., Марийск. обл., Юринск. к., Марьинск. р., д. Анчутина. Н. С. 2 уч. Юринск. к. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 22 дек. 926.

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